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【AI版權】AI生成作品申請版權遭拒　美法庭：非人創作　不受版權法保護

科技 18:38 2023/08/21

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人工智能生成內容（AIGC）所帶來的爭議不斷，正當一眾編輯、作者曾以不同的方法，捍衛其作品版權及自身利益的同時，不少藉AI生成工具創作的創作者，亦致力爭取美國法律對AI生成作品的認可。惟在美國地區法庭最近一場裁決中，法官裁定AI生成的藝術作品無法獲得版權，徹底否決AI作品的法律地位。

【AI爭議】將加拿大食品銀行視為景點　微軟AI生成文章遭撤回

綜合外媒報道，由於美國版權局多次拒絕了有關AI生成圖像工具Creativity Machine開發者Stephen Thaler，就該工具的生成圖片的版權申請，因而遭Thaler起訴。美國地方法院法官Beryl A. Howell上周五在這場針對美國版權局的訴訟中，裁定AI生成的藝術作品不受版權保護，並強調「人類作者身份是版權的基本要求」。

雖然Howell在裁決書中提到，版權從未授予過「沒有任何人類指導」的作品，但她也承認，隨創作者逐漸使用AI工具創作，人類正在「接近版權的新邊界」，驅使人們面對與AI版權相關、且具挑戰性的爭議，如AI生成的作品需要多程度的人類投入等問題。

對是次裁決，Stephen Thaler已表明計劃提出上訴，其代表律師Ryan Abbot稱：「我們不同意法院對版權法的解釋。」；美國版權局則發表聲明支持裁決。

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責任編輯：殷凱怡

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