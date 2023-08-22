西班牙女王儲戎裝照曝光 入讀軍校3年準備繼承王位

有歐洲最美公主之稱的西班牙女王儲萊奧諾公主（Princess Leonor），本月正式入讀軍校接受為期3年的軍事訓練。西班牙王室公開萊奧諾入讀軍校首日的照片，可見萊奧諾穿著戎裝的形象英姿颯爽，展現王位繼承人的風範。

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她上月表示對高中畢業後展開人生新階段，要接受軍訓而感到高興。她知道西班牙民眾很重視軍隊，而從軍是其生命中的重要時刻，她在興奮之餘也決心會盡最大努力學習。

萊奧諾入讀薩拉戈薩（Zaragoza）的陸軍軍事學院接受首年訓練，翌年轉至海軍學校學習操作高桅帆船，最後一年會入讀航空學院。

根據王室發布的照片，萊奧諾入軍校首日穿著迷彩服配軍靴，一頭長髮束成髻，全神貫注聆聽軍人教誨。

另一張照片則顯示，萊奧諾和其餘受訓同伴一起檢查軍事裝備。

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據悉，萊奧諾的軍旅生活並無王室特殊待遇。她的軍服與其他學生相同，會與多達12名學生同住一間房，首次訓練前也要理髮及獲發基本軍事裝備。

王室更表明，她會放棄從軍的薪酬待遇。

萊奧諾將於今年10月底年滿18歲，由於其父國王費利佩六世（King Felipe VI）與祖父前國王胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos I）都有入伍接受三軍的軍事訓練，萊奧諾也按傳統從軍為日後繼承王位做準備。

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責任編輯：鄭錦玲