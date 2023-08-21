▲ 【信託危機】中港保險股捱沽 里昂：中融信託逾期兌付掀市場憂保險股資產風險

中植企業集團所持股的中融信託日前爆出未能按時兌付多個產品，引起市場動盪。中信里昂發表報告，指中植系企業及其相關信託公司最近事件引發市場對香港和內地保險公司資產風險擔憂。香港及內地保險股今股價全線受壓，中國人壽 （02628） 今跌近4%、平保 （02318） 跌3.5%、友邦 （01299） 跌逾3%。

里昂指，保險公司投資於信託產品的比例佔投資組合的2%至9%，但由於資產槓桿效應，對其股東權益的影響要大得多。在承壓的假設條件下，幾家內地壽險公司價格不便宜。里昂預計，市場擔憂將持續一段時間，故要繼續保持防禦性。該行的行業首選仍是財險 （02328） 、友邦和保誠 （02378） 。

里昂：平保、人保、太保對中融信託沒敞口

報告指，信託未按時兌付一事，受影響的客戶似乎大多數是高淨值個人，不太可能導致系統內的風險擴散。據里昂了解，平保、人保 （01339） 和太保 （02601） 都對中融信託沒有敞口。

里昂認為，保險公司在選擇信託產品時有更高的風險控制措施，相關資產不會完全投向房地產行業。然而，壽險公司在某些產品（如分紅保險）上，可以與保單持有人分擔投資損失。

保險股估值壓力方面，里昂指，房地產行業可能需要很長時間才能塵埃落定，相信市場會先作拋售，意味在短期內資產將現較大幅度風險折讓。該行對保險股的賬面價值做壓力測試，當信託產品敞口的損失達到100%，太保、中國人壽的市淨率將分別為1.1倍、1倍，顯示內險股價昂貴。

里昂認為，對宏觀敏感度較低的股票進行防禦性投資，較對估值看似便宜但存在資產負債表風險的股票進行投資更為有利。

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編輯：胡學能