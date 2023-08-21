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【每月數據】聯通首7月大聯接用戶達9.36億 5G套餐用戶2.38億 按月升2.5%

股樓投資 19:06 2023/08/21

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中國聯通（00762）公布7月份最新營運數據，「大聯接」用戶累計到達9.36億戶，較6月份增長860戶或0.9%；5G套餐用戶累計達到2.38億戶，按月增長570萬戶或2.5%。

物聯網終端連接累計4.51億戶，按用增加815萬戶或1.8%。5G行業虛擬專網服務客戶數目6,128，按月上升5.4%。授權專利本年累計數目1,610個。

此外，當月智慧客服客戶問題解決率97%，當月智慧客服智能服務佔比84.3%。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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