【每月數據】聯通首7月大聯接用戶達9.36億 5G套餐用戶2.38億 按月升2.5%

中國聯通（00762）公布7月份最新營運數據，「大聯接」用戶累計到達9.36億戶，較6月份增長860戶或0.9%；5G套餐用戶累計達到2.38億戶，按月增長570萬戶或2.5%。

物聯網終端連接累計4.51億戶，按用增加815萬戶或1.8%。5G行業虛擬專網服務客戶數目6,128，按月上升5.4%。授權專利本年累計數目1,610個。

此外，當月智慧客服客戶問題解決率97%，當月智慧客服智能服務佔比84.3%。

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記者：李兆明