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德國PPI按年跌6% 自2020年底以來首次下跌

環球政經 18:02 2023/08/21

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由於能源價格壓力的緩解增加了人們對歐洲最大經濟體通脹可能進一步減弱的希望，德國7月份生產者價格按年跌幅超過預期，這是兩年半以來的首次下跌。

德國聯邦統計局周一表示，7月份德國生產者物價指數（PPI）按年跌6%，當時俄烏戰爭導致生產者價格飆升，跌幅多過市場預期的5.1%。

這是2020年11月以來工業生產者出廠價格首次按年下降，也是2009年10月金融危機以來的最大降幅。

由於電價下跌，7月份能源價格按年下跌19.3%：在所有客戶群體中，電價下跌了30.0%。

剔除能源價格後，7月份生產者出廠價格比去年同月上漲2.0%。

本月，生產者出廠價格下降1.1%。分析師此前預計下跌0.2%。

德國生產者價格指數衡量製造商銷售商品價格的變化，被認為是通脹的關鍵指標，7月份通脹率回落至6.5%。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 林斯凱

通脹 德國 PPI 經濟

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