澳洲天然氣工會表明或罷工 天然氣出口續緊張

澳洲能源商Woodside Energy Group的North West Shelf海上天然氣平台的工會宣布了罷工計劃，可能會中斷澳洲的液化天然氣出口。

罷工計劃最早於9月2日舉行，起因是薪酬和條件方面的爭議。由澳洲海事工會（Maritime Union of Australia）和澳洲工人工會（Australian Workers' Union）組成的Offshore Alliance提前7天通知Woodside Energy，如果他們的要求得不到滿足，將舉行罷工。

Woodside Energy試圖避免集體談判，導致罷工升級。雪佛龍（CVX）旗下Gorgon和Wheatstone設施的工人也在就可能的罷工進行投票。

Woodside Energy和雪佛龍合計供應全球液化天然氣市場約10%的份額。由於擔心亞洲和歐洲買家之間對液化天然氣貨物的競爭，罷工威脅已經影響到歐洲天然氣價格。

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