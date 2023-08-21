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澳洲天然氣工會表明或罷工 天然氣出口續緊張

環球政經 14:33 2023/08/21

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澳洲能源商Woodside Energy Group的North West Shelf海上天然氣平台的工會宣布了罷工計劃，可能會中斷澳洲的液化天然氣出口。

罷工計劃最早於9月2日舉行，起因是薪酬和條件方面的爭議。由澳洲海事工會（Maritime Union of Australia）和澳洲工人工會（Australian Workers' Union）組成的Offshore Alliance提前7天通知Woodside Energy，如果他們的要求得不到滿足，將舉行罷工。

Woodside Energy試圖避免集體談判，導致罷工升級。雪佛龍（CVX）旗下Gorgon和Wheatstone設施的工人也在就可能的罷工進行投票。

Woodside Energy和雪佛龍合計供應全球液化天然氣市場約10%的份額。由於擔心亞洲和歐洲買家之間對液化天然氣貨物的競爭，罷工威脅已經影響到歐洲天然氣價格。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 林斯凱

經濟 天然氣 罷工 澳洲
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