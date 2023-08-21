▲ 【大行報告︳NVDA】英偉達績前獲滙豐研究大升目標價30%至780美元 潛在上行空間達80%

英偉達（Nvidia，美：NVDA）將於周三（23日）美股收市後公布業績。滙豐研究在英偉達績前先大升目標價30%，由600美元調升至780美元，評級為「買入」，認為雖然市場預期已較為高，但認為英偉達目前的股價尚未完全反映2024財年下半年和2025財年的盈利上升潛力。

若以英偉達上周五（18日）收市價432.99美元計，這意味股價潛在上行空間達80%。

滙豐研究指，AI伺服器勢頭強勁，料將繼續帶來上行驚喜。雖然市場已調高了對英偉達及整體AI供應鏈的預期，但該行認為AI伺服器的勢頭可以持續超越市場預期，並見到尤其是AI GPU出貨量，目前處於求過於供的情況，預期該情況將持續至2025財年。

該行預期，英偉達第二財季（截至7月底止）的業績將勝市場預期，第三財季（截至10月底止）的指引或符合市場預期，估計英偉達上述兩個季度的銷售為120億美元及150億美元。

該行相信，相信更高的H100 GPU平均售價的組合可能會令人驚訝。同時，CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）的產能有望提升，將會推動數據中心業務的收入增長。

CoWoS是一種2.5D/3D封裝技術，CoW指晶片堆疊，WoS則是將堆疊的晶片封裝在基板上，而CoWoS封裝技術具有節省空間、減少功耗的優勢。

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編輯：袁諾曦