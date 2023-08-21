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【大行看法】大行睇淡美國經濟前景　摩通籲逢跌吸納美債

股市 18:05 2023/08/21

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美國10年期國債息率近期節節上升，最新已迫近4.3厘關，多間大行早前已紛紛建議投資者開始留意並吸納美債，但無阻美債價格繼續下跌。然而這些券商繼續堅持觀點，認為美國經濟已有跡象接近衰退，將令美債吸引力大增，

加息到經濟衰退需要一段時間

美國國債息率迫近15年高位，令部分債券年回報率陷入負值，顯示利率在未來幾年利率或居高不下，但摩根大通資產管理公司固定收益首席投資官Bob Michele表示，現在的策略是每當債券價格下跌時就買入。

他認為今次周期沒有什麼不同，但從第一次加息到經濟衰退可能需要一段時間，而且繼續看到愈來愈多指標，來到了只有美國經濟已經或即將陷入衰退時才會達到的水平。

近11次政策緊縮僅4次現軟著陸

安聯投資組合經理Mike Riddell坦言，不認為自己會判斷錯誤，自去年年中以來一直看好美債，並明言不相信所有貨幣緊縮不會對經濟增長產生任何影響。
美銀最新調查指，投資者預期未來18個月內不會出現經濟衰退。

前聯儲局副主席Alan Blinder研究了1965年至2022年的11次貨幣政策緊縮，發現其中只有四次以軟著陸告終，通脹變得穩定或較低，其餘均為硬著陸。

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編輯：葉志偉

美股 經濟衰退 貨幣政策 經濟 買入 國債 美國聯儲局 通脹
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