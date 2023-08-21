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英國勞動力市場正失去部分通脹熱度 7月職位空缺 起薪出現今年首次下降

環球政經 17:28 2023/08/21

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周一（21日）公佈的一項英國調查顯示，勞動力市場正在失去部分通脹熱度，7月份的職位空缺和廣告起薪出現了今年以來的首次下降。求職網站Adzuna也表示，7月份每個空缺職位的求職人數略有上升，但勞動力市場的整體狀況依然緊張。

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同場加映 【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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Adzuna的聯合創始人亨特（Andrew Hunter）說：「盡管在夏季月份，由於企業傳統上會放慢招聘速度，職位空缺下降是很自然的事情，但7月份就業數據的早期數據將向英國決策者表明，通脹確實應該處於下降軌道。」

英國央行正在密切關注勞動力市場，因為它正在考慮需要進一步加息多少才能抑制高通脹。上周公布的官方數據顯示，在截至6月份的三個月裡，基本工資創下了至少自2001年以來的最快漲幅，但也有跡象表明，雇主在招聘方面正變得更加謹慎。

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Adzuna稱，6月至7月期間，平均廣告工資下降了0.15%。但有跡象表明，許多雇主仍在努力填補工作崗位，月度職位空缺下降了1.1%，僅為去年同期降幅的一半。

Adzuna稱，隨著勞動力市場的降溫，雇主們對薪資水平的保密程度越來越高，超過一半的廣告首次沒有披露薪資細節。

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記者：張瑋婷

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