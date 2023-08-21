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Wetland Seasons Park辣招鬆綁即沽　原業主三年微賺9.5萬離場

股樓投資 18:22 2023/08/21

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近期新盤頻頻以低價推售，二手樓市捱打，業主唯有擴大減幅求售，而減幅較多的平價盤不乏承接。中原地產林金葆表示，天水圍Wetland Seasons Park本月暫錄得4宗成交，其中屋苑5座高層A5室成交，實用面積428平方呎，兩房間隔，今年4月開價630萬元，隨二手樓市轉淡，業主連番減價，累減75萬元或12%，終以555萬元沽出，折合實用呎價12,967元。

林金葆指，買家為同區上車客，鍾情單位內櫳企理，同時向內園較寧靜，見業主肯減價，價錢合預算，故購入自用。原業主則於2020年中以約545.5萬元一手買入單位，持貨3年辣招「鬆綁」即沽貨離場，帳面獲利約9.5萬元，升值不足2%。

 

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 Wetland Seasons Park 天水圍 中原地產

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