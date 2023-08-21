  • 31°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告︱啤酒股】美銀：市場已消化潤啤夏季銷量疲弱預期、回調後具吸引力　重申「買入」評級、下調目標價4%

股市 17:31 2023/08/21

分享：

分享：

【大行報告︱啤酒股】美銀：市場已消化潤啤夏季銷量疲弱預期、回調後具吸引力　重申「買入」評級、下調目標價4%

華潤啤酒 （00291） 中期多賺22%，美銀表示，上半年業績符合預期，雖然預期夏季銷量較為疲弱，但認為市場已經消化，股價亦有一定調整，認為回調後股價具吸引力，重申潤啤為「買入」的評級。由於美銀下調潤啤今明兩年的核心每股盈利2%及1%，以反映對調整平均售價和白酒業務預期，故將潤啤下調目標價4%至72元。

據美銀的渠道觀察，看到7至8月啤酒銷量出現按年下跌，主因高基數以及近期颱風及水災也為期內帶來短暫的影響。該行現時預期7至8月的銷量將會有高單位數的下跌，但到9月起比較基準則會開始回復正常。良好的成本勢頭將為毛利率穩定擴張帶來支持，而且，該行預期啤酒銷量將會一如預期有正增長，並料核心息稅前利潤（EBIT）將達到20%以上的增長。

美銀指，自第二季以來，潤啤股價已經回調了27%，認為回調後股價具吸引力，主因中國啤酒行業注重的是利潤而非銷量。高端化及良好的供應鏈去抗下行風險將會繼續推動未來盈利。同時，市場已消化夏季表現疲弱的預期，以及上半年白酒業務並未因行業放緩而攤薄每股盈利，長綫而言亦有望帶來協同效應。

在白酒業務方面，美銀指，上半年是潤啤在品牌產品重組、組織改革及產能優化的階段，金沙酒業的渠道存貨按年跌30%，批發價格正趨穩定。而金沙酒業已經預備了許多新產品，以推動下半年業務持續改善。潤啤重申目標2025年將白酒業務的收入達至100億元人民幣，並有20至30億元人民幣盈利。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

相關文章：

【業績︱啤酒股】潤啤中期多賺22%　中期息増近23%至0.287元人幣　主席侯孝海：7月份銷售倒退（第二版）

【業績｜啤酒股】百威亞太跌3%　上半年溢利倒退8%、不派中期息　CEO：料夏季銷情向好（第二版）

編輯：袁諾曦

港股 啤酒 大行報告 華潤啤酒（00291）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【新股IPO】順豐控股遞表赴港上市　傳集資最多30億美元、年內股價累跌兩成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
打散工不知有供MPF　積金局：資料不全帳戶供款達4.4億
打散工不知有供MPF　積金局：資料不全帳戶供款達4.4億
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款