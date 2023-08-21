▲ 【大行報告︱啤酒股】美銀：市場已消化潤啤夏季銷量疲弱預期、回調後具吸引力 重申「買入」評級、下調目標價4%

華潤啤酒 （00291） 中期多賺22%，美銀表示，上半年業績符合預期，雖然預期夏季銷量較為疲弱，但認為市場已經消化，股價亦有一定調整，認為回調後股價具吸引力，重申潤啤為「買入」的評級。由於美銀下調潤啤今明兩年的核心每股盈利2%及1%，以反映對調整平均售價和白酒業務預期，故將潤啤下調目標價4%至72元。

據美銀的渠道觀察，看到7至8月啤酒銷量出現按年下跌，主因高基數以及近期颱風及水災也為期內帶來短暫的影響。該行現時預期7至8月的銷量將會有高單位數的下跌，但到9月起比較基準則會開始回復正常。良好的成本勢頭將為毛利率穩定擴張帶來支持，而且，該行預期啤酒銷量將會一如預期有正增長，並料核心息稅前利潤（EBIT）將達到20%以上的增長。

美銀指，自第二季以來，潤啤股價已經回調了27%，認為回調後股價具吸引力，主因中國啤酒行業注重的是利潤而非銷量。高端化及良好的供應鏈去抗下行風險將會繼續推動未來盈利。同時，市場已消化夏季表現疲弱的預期，以及上半年白酒業務並未因行業放緩而攤薄每股盈利，長綫而言亦有望帶來協同效應。

在白酒業務方面，美銀指，上半年是潤啤在品牌產品重組、組織改革及產能優化的階段，金沙酒業的渠道存貨按年跌30%，批發價格正趨穩定。而金沙酒業已經預備了許多新產品，以推動下半年業務持續改善。潤啤重申目標2025年將白酒業務的收入達至100億元人民幣，並有20至30億元人民幣盈利。

相關文章：

【業績︱啤酒股】潤啤中期多賺22% 中期息増近23%至0.287元人幣 主席侯孝海：7月份銷售倒退（第二版）

【業績｜啤酒股】百威亞太跌3% 上半年溢利倒退8%、不派中期息 CEO：料夏季銷情向好（第二版）

編輯：袁諾曦