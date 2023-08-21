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【職場熱話】 會計男文員在公司做7年月薪2.1萬 網民：這行做得越久越看學歷和牌照

理財智慧 17:35 2023/08/21

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在職場中，當你任職的位置和領取的薪水時已到最高時，可能會出現擔心薪資停滯不前、缺乏晉升機會和失去熱情和動力的問題。有網民在網上討論區發文，指自己在一間公司工作7年，月薪2.1萬，雖有學歷和經驗，但未考齊會計牌照，他想要加工資便問網民意見。網民都認為會計業一定要考牌，否則很難可以加薪，亦有人指樓主學歷的競爭力不足。

輕鐵35周年慶祝活動 車廠下月辦開放日 首部復刻主題輕鐵即日起主力行走610綫，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

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有網民認為以樓主的職位，其薪金已是極限，「差不多頂薪了，再多的年資也沒有用」、「外面很多人這職位月薪只有1.5萬至1.8萬」、「2萬確是極限、3萬開始要你有專業技術、4萬開始要有帶領團隊或系統的能力、5萬開始要能幫公司增加收入。」

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不過有網民認為「魚不過塘不會胖」、「試試見其他工，看看市價如何，如果沒有錄取通知，也要在這裏捱著，轉工是看你學歷和經驗」，也有網民建議「轉做會計師，辛苦一點，月薪約6萬10萬，我妹妹轉了之後做財務總監，底薪9萬加津貼，大約15萬工資，還未算獎金。」

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網民表示考牌對會計業非常重要，「只有考到牌，才有機會工資高50%，否則怎麼轉都難加薪」、「會計不考牌， 就只是一名輸入資料的文員」、「不考牌永遠做不到經理級」、「會計這一行，要做過四大會計師事務所、有牌、做金融行業，收入才會好」、「不考牌你做十年都沒機會升」、「想加薪一定要升職，但是現在會計業太多人入行，所以有學位和有牌已經是入場券」、「沒牌是沒有用，叫不起價，將來升職機會微，轉工亦難。」

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有網民認為樓主的學位認受性有限「老實說Top up Degree在大公司人事部眼中，都不當作真的學位」、「Top up Degree已經沒有特別、香港已經有太多大學生、更何況有很多考到會計師牌的人」、「會計文員的要求是中五，你已跌入資歷過高的陷阱。」亦有網民指「會計這行越做得久，就越要看高學歷，之後考牌」、「普通會計文職經驗是不值錢，做三年什麼經驗都有。」

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
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撰文 : 陳美鳳

大學 會計 金融 職業生涯 跳槽 行業 網上討論區 失業

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