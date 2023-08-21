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星凱．堤岸三房河景戶2252.6萬沽　呎價逾2.3萬　最快下月展開新一輪銷售

股樓投資 17:33 2023/08/21

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鄰近港鐵火炭站的星凱．堤岸，近日已接近完成交樓程序，並再錄成交。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，星凱．堤岸3座29樓C室，實用面積945平方呎，三房間隔，向南，可享開揚城門河景，日前以2,252.6萬元易手，實用呎價約23,837元。 

據悉，買家鍾情項目鄰近港鐵火炭站，而且已屆現樓，可以即時入住。 

楊聰永續指，預計最快於下月重啟新一輪銷售部署，屆時將有全新示範單位開放，而項目開售至今累售874伙，佔可供發售單位約七成，套現逾90億元，平均呎價20,369元。 

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

中洲置業 星凱‧堤岸 火炭 私人屋苑

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