【證監監管】長江證券融資遭罰2000萬元、停保薦資格至少1年　涉6宗新股保薦人嚴重缺失

▲ 【證監監管】長江證券融資遭罰2000萬元、停保薦資格至少1年 涉6宗新股申請保薦人缺失

證監會譴責長江證券融資並罰款2000萬元，指斥該行擔任6宗香港上市申請的保薦人時，干犯嚴重且廣泛的缺失。該6家公司包括申請主板上市的太平洋礦產、萬創及恒昇昌，以及創業板上市的亞太網絡資訊、恆電及百應租賃，有關公司全數被聯交所拒絕或發回，或申請6個月後失效回吹，全數未能成功上市。

證監會指出，有關公司的上市申請於2015年9月至2017年12月期間呈交，長江證券融資為相關公司的獨家保薦人。

證監會同時宣布，局部暫時吊銷長江證券融資的牌照，令其不得為任何香港上市申請擔任保薦人，由2023年8月18日起計為期一年，或直至證監會信納其具備足夠的監控措施和程序以確保其遵循相關法律及監管規定為止，期限以兩者較長為準。

證監會經調查後採取上述紀律處分行動。調查發現，長江證券融資未有：

在太平洋礦產、萬創及恒昇昌的上市申請中進行一切合理盡職審查；

向太平洋礦產、恆電及百應租賃就其符合所有相關上市資格提供適當意見及指引；

確保太平洋礦產、亞太網絡資訊及萬創的招股章程申請版本已披露所有重大資料；及

就其聲稱在全部六宗上市申請中已進行的盡職審查工作備存妥善紀錄。

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編輯：麥德銘