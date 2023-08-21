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【新股IPO】順豐控股遞表赴港上市　傳集資最多30億美元、年內股價累跌兩成

新股IPO 17:21 2023/08/21

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【新股IPO】順豐控股遞表赴港上市　傳集資最多30億美元　去年純利62億人幣

内地物流巨頭順豐控股（深：002352）正式遞表赴港上市，聯席保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。外電早前引述消息指，順豐擬集資20億至30億美元，折合約156億至234億港元。順豐控股A股年內股價累跌逾兩成，最新市值仍達2100億元。

據招股書，截至今年3月底止季度，順豐利潤16.73億元，按年升13%；收入610.48億元（人民幣，下同），按年跌3%。去年純利62.3億元，按年增31.7%，相當於每股盈利1.28元；收入2674.9億元，按年增29.1%。

順豐創辦人王衛現時間接擁有26.8億股，佔已發行股本權益的54.68%。

順豐2017年A股借殼上市

順豐控股於1993年在香港成立，其後發展重心改為在內地，2017年成功在深交所借殼上市，現已是全球第4大的上市快遞公司。截至去年底，擁有約180萬活躍月結客戶及約5.85億散單客戶，根據弗若斯特沙利文報告，該兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均為最高。

順豐指出，集資擬用於（1）加強國際及跨境物流能力；（2）提升及優化在中國的物流網絡及服務；（3）研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務；及（4）用作營運資金及一般企業用途。

順豐控股目前在香港持有嘉里物流 （00636） 主要股權，旗下順豐房託 （02191） 、順豐同城 （09699） 亦在香港上市。

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相關文章：

【新股IPO】順豐控股計劃在港上市　傳最快8月遞表、或籌至少156億元（第二版）

記者：伍鍵文

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順豐同城（09699） 順豐房託（02191） 嘉里物流（00636） IPO H股 港股 順豐控股（深：002352）
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