【職場熱話】想加人工可以點開口？ 網民：準備辭職老闆就會加你工資

當打工仔考慮要向上司開口要求加薪時，內心會產生許多糾結和不安的情緒，這是源於害怕說出口反而造成反效果。有網民在網上討論區發文，指自己已經兩年無加工資，自問表現不是很好怕主動提出要加工資會被解僱，因而詢問網民應如何與上司開口。網民意見分歧，有人建議樓主改進自己或找新工作，亦有人認為直接開口最好，或在找到新工作後再與目前公司談加薪。

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有網民表示「我幾十年都沒叫過公司加工資，你自己也知道自己不行就不要要求了」、「千萬不要直接說，等等連手上的工也沒有了」、「市道那麼糟，你敢開口要求加薪，好膽識」、「你老闆不加工資給你，便出去找另一個賞識你的老闆吧，如果你沒有實力，就別搞這麼多了，外面環境不好，你老闆有出工資給你，你就要感恩了。」

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有網民建議樓主改進自己 ，「 你心知自己不達標，不值加工資，應找上司跟你做評估，瞭解一下上司怎麼看你工作能力，問一下他你要在哪方面要改進」、「公司不加工資，要想是自己不行，還是公司不行，還可以試試找其他工，找到工資高的，就走了。」

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亦有網民表示「直接說最好」，續分享自己經驗，並指「結果是怎麼都好，起碼你可以考慮還要不要留下，要是那些說加會工資但又反悔的就走吧」、「能給你加就留下，不加就走，好過天天都憤憤不平的」、「幸福是自己爭取，工資也是」、「打工是為工資，沒也不好意思。」也有網民認為「準備辭職老闆就會加你工資」、「可以用辭職來看你老闆覺得你值不值加工資」，有網民提議「外面見工拿了錄取通知後，和老闆談談加工資，不加就走，去做新工。」

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