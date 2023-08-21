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【大行報告│2778】銀河聯昌：朗豪坊商場為冠君業績唯一亮點　明年寫字樓租金料續跌　削目標價近9%

股市 17:10 2023/08/21

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銀河聯昌：朗豪坊商場為冠君業績唯一亮點　明年寫字樓租金料續跌　削目標價近9%

冠君產業信託 （02778） 上半年業績令市場失望，銀河聯昌證券認為，冠君物業收入淨額跌5%至9.95億元，當中主要受到花園道3號下跌10.5%拖累，主要由於寫字樓平均出租率持續下降至82.2%，同時受續租租金調整率為負數影響，目前每月租金較去年下半年再跌4%至每平方尺95.3元。

該行指，面對更多新增寫字樓供應推出，冠君管理層焦點放在維持出租率上，故預期冠君的寫字樓的現貨租金於2024年會進一步下跌。

朗豪坊商場分成租金按年大增

銀河聯昌證券稱，朗豪坊商場是冠君上半年業績的唯一焦點，物業收入淨額上升10%。雖然朗豪坊商場受到續租租金調整率為負數影響，但其分成租金按年大增至1.14億元，足以彌補底租下跌的影響，導致朗豪坊商場上半年租金收入上升12%，零售銷售貨值在美妝店舖帶動下更升66%。

銀河聯昌證券指，寫字樓物業佔冠君總資產價值69%，為其覆蓋的本港地產股中最高，因應寫字樓空置率較預期高，調低冠君2023至2025年每基金單位分派5%至10%，並削其目標價8.7%至2.41元，料今年股息率約7.2厘，維持「減持」。

冠君每基金單位分派減12.6%至9.27仙，派息比率90%。

相關文章：【業績│REITS】冠君中期每基金單位分派跌12.6%至9.27仙　料分派持續下滑　朗豪坊商場上半年租金收益升12%

相關文章：【業績｜REITs】冠君末期分派減17%至8.95仙、股息率6.48厘　通關將利好分成租金表現

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

編輯：陳韻妍

港股 冠君產業信託（02778） 香港物業 工廈 空置率 派息 目標價 商場 大行報告 本港地產股
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