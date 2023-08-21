印尼政府再強調推動電動汽車生產 銷售計劃 買家均認為售價太貴「不收貨」

印尼政府利用雅加達車展再次強調了在東南亞最大的汽車市場推動電動汽車生產和銷售的計劃，但買家尚未被其說服。雅加達郊區坦格朗（Tangerang）車展的參觀者表示，電動汽車（EV）的價格溢價、充電站的可用性問題以及對新品牌的懷疑都是目前暫緩購買的原因。參觀者哈托諾（Dody Hartono）計劃在2024年前購買自己的第一輛電動汽車，他說他希望能得到更好的優惠。

印尼制定了雄心勃勃的電動汽車發展計劃，與泰國和印度競相發展電動汽車產業，以替代全球最大的電動汽車生產國中國。然而，目前印尼路上的電動汽車還不到1%。政府已將電動汽車的增值稅從11%降至1%，這使得韓國汽車公司Hyundai（005380 ）最便宜的 Ioniq 5在印尼的起售價從51,000多美元降至45,000美元以下。哈托諾認為介於10,000美元至13,000美元之間的價格將更具吸引力。

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目前只有兩款電動汽車的售價接近這一範圍，分別是Wuling Motors五菱汽車（0305）的Air EV Lite和Seres集團（601127）的E1，售價約為1.23萬美元。印尼最便宜的汽油車Toyota（7203）的 Daihatsu Ayla起步價不到9000美元。

中國 Seres 集團是技術公司華為（HWT.UL）的電動汽車生產合作夥伴。相比之下，中國最暢銷的電動汽車之一比亞迪海鷗（002594）的起步價略高於10,000美元，但其他公司，甚至是中國自己的汽車製造商，都很難在出口市場上達到這樣的定價。比亞迪的 ATTO 3 是東南亞第一季度最暢銷的電動汽車，在泰國的起價略高於 31,000 美元。

豐田及其關聯公司大發（Daihatsu）和本田（7267）佔印尼汽車銷量的三分之二，但在轉向電動汽車方面進展緩慢。

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印尼工業部在周日（20日）閉幕的車展上宣布，將為汽車製造商提供兩年的時間來獲得生產獎勵資格。日本的三菱汽車公司（7211.T）在宣布這一消息後也作出了投資承諾。

印尼設定了到2030年生產約60萬輛電動汽車的目標。這將是2023年上半年印尼電動汽車銷量的100多倍。

印尼首席經濟部長表示，他希望雅加達車展能帶動超過2.6萬輛汽車的銷售，這是去年車展的銷售量。

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責任編輯：張瑋婷