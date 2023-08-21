【物價指數】上月消費物價指數按年升1.8% 政府：通脹維持在溫和水平

政府統計處（統計處）今日（八月二十一日）公布二零二三年七月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，二零二三年七月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.8%，較二零二三年六月份的相應升幅（1.9%）略低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在二零二三年七月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.6%，亦較二零二三年六月份（1.7%）略低。

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經季節性調整的綜合消費物價指數，截至二零二三年七月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至二零二三年六月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒上升18.4%、電力、燃氣及水上升9.9%、衣履上升6.6%、外出用膳及外賣上升3.7%；另一方面，綜合消費物價指數在二零二三年七月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.3%）和基本食品（下跌0.5%）。

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政府發言人表示，七月份基本消費物價通脹維持在溫和水平。電力價格按年繼續急升，但速度已較今年初顯著放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。



展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。

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撰文：鄭日棱