【新股IPO】廣汽旗下「如祺出行」遞表上市　半年虧損擴大逾14%

▲ 廣汽旗下「如祺出行」遞表上市 半年虧損擴大逾14%

廣汽集團 （02238） 旗下智慧出行平台「如祺出行」遞表赴港上市，聯席保薦人為中金公司、農銀國際及華泰國際。「如祺出行」今年上半年虧損擴大14.4%至3.1億元（人民幣，下同），收入按年增加48.1%至9.12億元。

據招股文件，「如祺出行」業務涵蓋三大板塊，當中包括：（i）出行服務，主要為網約車及Robotaxi服務；（ii）技術服務，主要是人工智能數據及模型解決方案以及高精地圖；及（iii）為司機及運力加盟商提供全套支持的生態服務。集團主要聚焦9個内地城市，當中大部分位於大灣區，計劃通過實施「漣漪模式」持續推進大灣區外其他省市佈局。

截至2022年，「如祺出行」在大灣區用戶滲透率超過30%，市佔率排名第二，同時交通運輸部訂單合規率14次名列第一。

「如祺出行」指，本次招股所得資金將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務的研發活動、出行服務的產品升級及運營效率提升。

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記者：伍鍵文