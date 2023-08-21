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親海駅兩期暫吸金53.6億　部署推二期複式特色單位應市

股樓投資 17:28 2023/08/21

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長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅I過去周日開展銷售，即日售出206伙單位。長實執行董事趙國雄指，餘下10伙未能即日售出的單位為向海三房戶，定價相對較高，可見現時市況比預期偏弱，惟對銷情滿意，認為可供業界作參考指標。另預計下半年樓盤競爭激烈，故集團寧願讓利，不用賺到盡，「賣得快，好世界」。

發展商今公布項目新部署，料於短期內推出親海駅II特色單位應市，共涉28伙，均為複式兩房戶，命名為「雙親雙愛」。其中14伙為頂層連天台單位，實用面積511至523平方呎，附連170至172平方呎不等的天台；至於另外14伙為底層連花園單位，實用面積501至511平方呎，附連104至115平方呎不等的花園。

長實營業部首席經理郭子威表示，是次壓軸推出親海駅II的特色單位，原本打算以招標形式出售，近日突然變陣，將於短期內公布價單，並公開銷售。認為此方法更能讓對價格資訊敏感的市場接受。

長實營業經理陳詠慈表示，親海駅兩期項目，於短短9天內合共售出835伙，佔可發售單位約99%，套現約53.6億元。

 

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

親海駅 親海駅II 一手市場 親海駅I 長實集團（01113） 長實 油塘

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