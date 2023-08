【AI爭議】將加拿大食品銀行視為景點　微軟AI生成文章遭撤回

生成式人工智能工具雖然已被各行各業應用,惟它所生成的內容可信性及真實性,備受質疑。其中一直大力推動各AI工具應用的微軟(Microsoft),近日錯誤地發布了一篇將加拿大食品銀行寫成旅遊景點的AI生成文章,引起熱議。

綜合外媒報道,微軟的AI新聞平台Microsoft Start日前出現了一篇以《前往渥太華?這是你不應該錯過的!(Headed to Ottawa? Here’s what you shouldn’t miss!)》為題的文章。文章中除了推薦旅客在當地旅遊時,可以觀看棒球比賽、前往戰爭博物館紀念陣亡士兵外,還提及可到渥太華食品銀行閒逛,並稱「生活已經夠困難的了。考慮空腹進行」。

由於該文章的作者由「Microsoft Travel」寫,加上微軟於Microsoft Start官網指,相關網站的演算法使用了「人工監督」,以梳理發送的數十萬條內容,並根據用戶的喜好進行發布。故外界猜測該文章極有可能為AI生成。另經當地科技記者Paris Marx轉發並諷刺微軟,憑藉AI生成的旅遊文章「確實取得了巨大的成功」後,引發多地媒體報道及網民議論,紛紛指責該「空腹前往食品銀行閒逛」的建議極不恰當。

對此,微軟高級總監Jeff Jones表示,相關文章已被刪除,該企正調查它是如何通過其審查過程。而值得留意的是,微軟在2020年解僱了旗下約50名記者,和加強使用人工智能來生成新聞。是次事件無疑是「搬起石頭砸自己的腳」。

責任編輯:殷凱怡

