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【AI爭議】將加拿大食品銀行視為景點　微軟AI生成文章遭撤回

科技 17:07 2023/08/21

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生成式人工智能工具雖然已被各行各業應用，惟它所生成的內容可信性及真實性，備受質疑。其中一直大力推動各AI工具應用的微軟（Microsoft），近日錯誤地發布了一篇將加拿大食品銀行寫成旅遊景點的AI生成文章，引起熱議。

【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」　提供免費生成編程代碼服務

綜合外媒報道，微軟的AI新聞平台Microsoft Start日前出現了一篇以《前往渥太華？這是你不應該錯過的！（Headed to Ottawa? Here’s what you shouldn’t miss!）》為題的文章。文章中除了推薦旅客在當地旅遊時，可以觀看棒球比賽、前往戰爭博物館紀念陣亡士兵外，還提及可到渥太華食品銀行閒逛，並稱「生活已經夠困難的了。考慮空腹進行」。

由於該文章的作者由「Microsoft Travel」寫，加上微軟於Microsoft Start官網指，相關網站的演算法使用了「人工監督」，以梳理發送的數十萬條內容，並根據用戶的喜好進行發布。故外界猜測該文章極有可能為AI生成。另經當地科技記者Paris Marx轉發並諷刺微軟，憑藉AI生成的旅遊文章「確實取得了巨大的成功」後，引發多地媒體報道及網民議論，紛紛指責該「空腹前往食品銀行閒逛」的建議極不恰當。

對此，微軟高級總監Jeff Jones表示，相關文章已被刪除，該企正調查它是如何通過其審查過程。而值得留意的是，微軟在2020年解僱了旗下約50名記者，和加強使用人工智能來生成新聞。是次事件無疑是「搬起石頭砸自己的腳」。

【AI戰爭】烏克蘭採用ChatGPT及3D打印　製造兼改善無人機炸彈

【風光不再】生成式AI熱潮已過？　Gartner：即將跌入「泡沫化的低谷期」

責任編輯：殷凱怡

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