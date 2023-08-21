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【香港經濟】香港7月CPI按年升1.8%、略低於6月　外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅

宏觀解讀 16:36 2023/08/21

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【香港經濟】香港7月CPI按年升1.8%、略低於6月　煙酒升幅最大逾18%

政府統計處公布，7月份消費物價指數（CPI）按年升1.8%，略低於6月的1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數（即基本通脹率）按年升1.6%，亦較6月的1.7%略低。政府發言人表示，7月份基本消費物價通脹維持在溫和水平，電力價格按年繼續急升，但速度已較今年初顯著放緩，而衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年7月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至6月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

耐用品及基本食品價格下跌

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.4%）、電力、燃氣及水（上升9.9%）、衣履（上升6.6%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升2.4%）、交通（上升2.1%）、雜項物品（上升2.0%），以及住屋（上升0.7%）。

另一方面，綜合消費物價指數在7月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.3%）和基本食品（下跌0.5%）。

政府發言人指，通脹在短期內應會持續溫和，而外圍價格壓力應會進一步減退，本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。

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編輯：陳韻妍

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