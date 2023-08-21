LinkedIn報告指 新加坡人應用AI技能速度最快

社交媒體平台LinkedIn（領英）發表《未來工作》（Future of Work）報告，指新加坡人運用人工智能（AI）技能的速度最快，比例較全球平均水平高8倍。

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LinkedIn的報告分析25國的數據，分析在個人資料添加AI技能的會員比例。報告顯示新加坡為全球AI技能擴散率最高的國家，當地用戶添加AI技能的比例，較2016年1月大幅增長20倍。

其次為增幅16倍的芬蘭；第三為增幅15倍的愛爾蘭；第四為增幅14倍的印度；第五為增幅13倍的加拿大。

LinkedIn就業專家兼亞太區編輯部負責人Pooja Chhabria 表示，新加坡長期以來都是AI革命的沃土。

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另外，LinkedIn指去年用戶在資料中添加的AI相關技能當中，五個增長速度最快的技能均暗示生成式AI的出現，當中包括增長幅度達332%的問答AI。

LinkedIn也分析平台上部分常見職業，發現生成式AI可以增強45%的老師技能，而53%的老師技能仍需要由人類完成，例如課堂管理、基礎教育和特殊教育。至於軟件工程師方面，只有3%的技能需要由人類完成。

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責任編輯：鄭錦玲