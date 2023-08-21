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長綫投資者510萬購淘大花園　原業主5年賬蝕43萬

股樓投資 16:30 2023/08/21

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樓價持續調整，有長綫投資者趁機入市。中原地產范鎮培說，九龍灣淘大花園B座低層4室，實用面積375平方呎，兩房間隔，外望開揚翠綠山景，最初開價580萬元，議價後以510萬元易手，實用呎價約13,600元。 

范鎮培指，買家為長綫投資者，見最近息口快將見頂，租金上調，而且發展商大幅減價，怕錯過時機，借勢還價，終成功入市。 

據悉，原業主於2018年以553萬元購入單位，持貨5年，現賬面蝕43萬元離場，物業期內貶值約7.8%。 

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

淘大花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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