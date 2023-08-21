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【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 大戶賺息王並非最高息率？
Hot Talk 16:17 2023/08/21
焦點港銀3個月港元定存年息比較
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其他港銀3個月港元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額（元）
|備註
|富邦
|4.50
|100萬
|7月18日推，個人及公司客戶以新資金在分行開立，優惠至8月底
|信銀國際
|4.45
|10萬
|8月15日加0.1厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|大眾財務
|4.40
|50萬
|8月4日加0.1厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障
|東亞
|4.40
|200萬
|7月31日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底
|星展
|4.30
|5萬
|8月9日加0.1厘，指定理財戶及網上優惠
|大眾銀行
|4.30
|50萬
|8月21日減0.1厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4厘再額外加0.3厘；優惠至9月底
|集友
|4.30
|100萬
|7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至8月23日，額滿即止
|南商
|4.30
|100萬
|7月4日加0.45厘，指定理財戶及新資金，至8月30日
|交銀香港
|4.30
|100萬
|8月11日加0.05厘，指定理財戶，網上新資金定存
|平安壹賬通*
|4.20
|100
|8月2日加0.2厘，虛擬銀行
|天星*
|4.20
|1000
|8月16日加1.1厘，虛擬銀行
|恒生
|4.10
|1萬
|7月12日加0.8厘，合資格新資金結餘，經個人e-Banking或恒生Mobile App開立
|招商永隆
|4.10
|50萬
|指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
|富融*
|4.00
|1
|8月10日加0.2厘，虛擬銀行
|上商
|3.88
|1000
|8月1日加0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
|滙豐
|3.50
|1萬
|8月3日加0.2厘，指定理財戶及新資金，網上優惠
|中銀香港
|3.50
|1萬
|8月5日加0.2厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
|渣打
|3.40
|1萬
|8月10日加0.1厘，新資金，網上或SC Mobile優惠
|匯立*
|3.30
|10元
|8月14日加1.3厘，上限100萬元，虛擬銀行
|華僑銀行
|3.18
|10萬
|3月30日新推，現有或升级至宏富理財客戶，全新資金；上限800萬元
|livi bank*
|2.50
|20萬
|新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
|眾安*
|2.21
|1
|5月17日減0.3厘，虛擬銀行
|*虛擬銀行
|註：最終條款以銀行公布為準，截至8月21日
銀行港元定期存款絕非「有加無減」又一明證，今天（8月21日）有3間銀行調整定存息，包括大眾銀行全面減1個月或以上的定存息，當中3個月及半年年息調低0.1厘，新息率齊報4.3厘。反觀華僑銀行上調1年期息率0.25厘至4.4厘，建行亞洲短加長減，提高兩個月年息0.15厘至4.35厘；卻調低3個月年息0.1厘至4.6厘。
回顧上周共有14間銀行調整定存息，當中有10加，包括6間推銀債退款優惠；僅滙豐（HSBC）減短存，大新 （02356） 加完又減，花旗及建行亞洲則又加又減不同存期。
此外，近期銀行為年底資金早作備戰，爭相加3個月定存息，雖然此存期最高息是3個月享6.6厘，但大戶實際賺取利息竟不及存息少一大截的4.4厘多，原來箇中有玄機，視乎存款上限多寡。
3個月賺息王比拼：
- 眾安6.6厘：以上限5萬元計，賺息800元
- 工銀亞洲4.6厘：以上限80萬元計，賺息9200元
- 大新 （02356） 5厘：以上限500萬元計，賺息62499元
- 創興5厘：以上限500萬元計，賺息62499元
- 華僑銀行3.18厘：以上限800萬元計，賺息63600元
- 集友4.3厘：以上限3000萬元計，賺息32.25萬元
- 花旗5.2厘：以上限800萬元計，穩袋10.4萬元利息，為第2大賺息王；但大戶想賺盡須先過兩關，首先是私人客戶業務（Citi Private Client）的新客，開戶資格至少擁800萬元資產；兼且開立投資戶口，並持有或轉入等值1萬美元（或7.8萬港元）的投資產品
- 東亞 （00023） 4.4厘：以上限5000萬元計，賺取55萬元利息，膺賺息王。附帶條件須全新或升級至東亞顯卓私人理財 （SupremeGold Private）客戶，擁資產值500萬元；至於全新或升級至顯卓理財客戶（理財結餘總值50萬元），3個月年息也有4.35厘。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪
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