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【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 大戶賺息王並非最高息率？

Hot Talk 16:17 2023/08/21

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港元3個月定存最近成為主戰場

焦點港銀3個月港元定存年息比較

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其他港銀3個月港元定存年息比較

港銀年息（厘）起存額（元）備註
富邦4.50100萬7月18日推，個人及公司客戶以新資金在分行開立，優惠至8月底
信銀國際4.4510萬8月15日加0.1厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
大眾財務4.4050萬8月4日加0.1厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障
東亞4.40200萬7月31日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底
星展4.305萬8月9日加0.1厘，指定理財戶及網上優惠
大眾銀行4.3050萬8月21日減0.1厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4厘再額外加0.3厘；優惠至9月底
集友4.30100萬7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至8月23日，額滿即止
南商4.30100萬7月4日加0.45厘，指定理財戶及新資金，至8月30日
交銀香港4.30100萬8月11日加0.05厘，指定理財戶，網上新資金定存
平安壹賬通*4.201008月2日加0.2厘，虛擬銀行
天星*4.2010008月16日加1.1厘，虛擬銀行
恒生4.101萬7月12日加0.8厘，合資格新資金結餘，經個人e-Banking或恒生Mobile App開立
招商永隆4.1050萬指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
富融*4.0018月10日加0.2厘，虛擬銀行
上商3.8810008月1日加0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
滙豐3.501萬8月3日加0.2厘，指定理財戶及新資金，網上優惠
中銀香港3.501萬8月5日加0.2厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
渣打3.401萬8月10日加0.1厘，新資金，網上或SC Mobile優惠
匯立*3.3010元8月14日加1.3厘，上限100萬元，虛擬銀行
華僑銀行3.1810萬3月30日新推，現有或升级至宏富理財客戶，全新資金；上限800萬元
livi bank*2.5020萬新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
眾安*2.2115月17日減0.3厘，虛擬銀行
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至8月21日

銀行港元定期存款絕非「有加無減」又一明證，今天（8月21日）有3間銀行調整定存息，包括大眾銀行全面減1個月或以上的定存息，當中3個月及半年年息調低0.1厘，新息率齊報4.3厘。反觀華僑銀行上調1年期息率0.25厘至4.4厘，建行亞洲短加長減，提高兩個月年息0.15厘至4.35厘；卻調低3個月年息0.1厘至4.6厘。

回顧上周共有14間銀行調整定存息，當中有10加，包括6間推銀債退款優惠；僅滙豐（HSBC）減短存，大新 （02356） 加完又減，花旗及建行亞洲則又加又減不同存期。

此外，近期銀行為年底資金早作備戰，爭相加3個月定存息，雖然此存期最高息是3個月享6.6厘，但大戶實際賺取利息竟不及存息少一大截的4.4厘多，原來箇中有玄機，視乎存款上限多寡。

3個月賺息王比拼：

  • 眾安6.6厘：以上限5萬元計，賺息800元
  • 工銀亞洲4.6厘：以上限80萬元計，賺息9200元
  • 大新 （02356） 5厘：以上限500萬元計，賺息62499元
  • 創興5厘：以上限500萬元計，賺息62499元
  • 華僑銀行3.18厘：以上限800萬元計，賺息63600元
  • 集友4.3厘：以上限3000萬元計，賺息32.25萬元
  • 花旗5.2厘：以上限800萬元計，穩袋10.4萬元利息，為第2大賺息王；但大戶想賺盡須先過兩關，首先是私人客戶業務（Citi Private Client）的新客，開戶資格至少擁800萬元資產；兼且開立投資戶口，並持有或轉入等值1萬美元（或7.8萬港元）的投資產品
  • 東亞 （00023） 4.4厘：以上限5000萬元計，賺取55萬元利息，膺賺息王。附帶條件須全新或升級至東亞顯卓私人理財 （SupremeGold Private）客戶，擁資產值500萬元；至於全新或升級至顯卓理財客戶（理財結餘總值50萬元），3個月年息也有4.35厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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