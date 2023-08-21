【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 大戶賺息王並非最高息率？

▲ 港元3個月定存最近成為主戰場

焦點港銀3個月港元定存年息比較

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其他港銀3個月港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註 富邦 4.50 100萬 7月18日推，個人及公司客戶以新資金在分行開立，優惠至8月底 信銀國際 4.45 10萬 8月15日加0.1厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 大眾財務 4.40 50萬 8月4日加0.1厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障 東亞 4.40 200萬 7月31日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底 星展 4.30 5萬 8月9日加0.1厘，指定理財戶及網上優惠 大眾銀行 4.30 50萬 8月21日減0.1厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4厘再額外加0.3厘；優惠至9月底 集友 4.30 100萬 7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至8月23日，額滿即止 南商 4.30 100萬 7月4日加0.45厘，指定理財戶及新資金，至8月30日 交銀香港 4.30 100萬 8月11日加0.05厘，指定理財戶，網上新資金定存 平安壹賬通* 4.20 100 8月2日加0.2厘，虛擬銀行 天星* 4.20 1000 8月16日加1.1厘，虛擬銀行 恒生 4.10 1萬 7月12日加0.8厘，合資格新資金結餘，經個人e-Banking或恒生Mobile App開立 招商永隆 4.10 50萬 指定理財戶及新資金，指定手機程式開立 富融* 4.00 1 8月10日加0.2厘，虛擬銀行 上商 3.88 1000 8月1日加0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得 滙豐 3.50 1萬 8月3日加0.2厘，指定理財戶及新資金，網上優惠 中銀香港 3.50 1萬 8月5日加0.2厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 渣打 3.40 1萬 8月10日加0.1厘，新資金，網上或SC Mobile優惠 匯立* 3.30 10元 8月14日加1.3厘，上限100萬元，虛擬銀行 華僑銀行 3.18 10萬 3月30日新推，現有或升级至宏富理財客戶，全新資金；上限800萬元 livi bank* 2.50 20萬 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行 眾安* 2.21 1 5月17日減0.3厘，虛擬銀行 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至8月21日

銀行港元定期存款絕非「有加無減」又一明證，今天（8月21日）有3間銀行調整定存息，包括大眾銀行全面減1個月或以上的定存息，當中3個月及半年年息調低0.1厘，新息率齊報4.3厘。反觀華僑銀行上調1年期息率0.25厘至4.4厘，建行亞洲短加長減，提高兩個月年息0.15厘至4.35厘；卻調低3個月年息0.1厘至4.6厘。

回顧上周共有14間銀行調整定存息，當中有10加，包括6間推銀債退款優惠；僅滙豐（HSBC）減短存，大新 （02356） 加完又減，花旗及建行亞洲則又加又減不同存期。

此外，近期銀行為年底資金早作備戰，爭相加3個月定存息，雖然此存期最高息是3個月享6.6厘，但大戶實際賺取利息竟不及存息少一大截的4.4厘多，原來箇中有玄機，視乎存款上限多寡。

3個月賺息王比拼：

眾安6.6厘：以上限5萬元計，賺息800元

工銀亞洲4.6厘：以上限80萬元計，賺息9200元

大新 （02356） 5厘：以上限500萬元計，賺息62499元

創興5厘：以上限500萬元計，賺息62499元

華僑銀行3.18厘：以上限800萬元計，賺息63600元

集友4.3厘：以上限3000萬元計，賺息32.25萬元

花旗5.2厘：以上限800萬元計，穩袋10.4萬元利息，為第2大賺息王；但大戶想賺盡須先過兩關，首先是私人客戶業務（Citi Private Client）的新客，開戶資格至少擁800萬元資產；兼且開立投資戶口，並持有或轉入等值1萬美元（或7.8萬港元）的投資產品

東亞 （00023） 4.4厘：以上限5000萬元計，賺取55萬元利息，膺賺息王。附帶條件須全新或升級至東亞顯卓私人理財 （SupremeGold Private）客戶，擁資產值500萬元；至於全新或升級至顯卓理財客戶（理財結餘總值50萬元），3個月年息也有4.35厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪