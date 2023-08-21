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【大行報告｜電動車】大行剖析小鵬業務指引未見亮光　股價短期回調因市場焦點變換

股市 16:39 2023/08/21

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【大行報告｜電動車】大行剖析小鵬業務指引未見亮光　股價短期回調因市場焦點變換

小鵬 （09868） 股價近期回調，已自7月31日96.3元高位累計回落約35.6%，甚至更跌回獲福士汽車（Volkswagen）入股時的所有升幅。分析認為，小鵬近期股價回調，意味特別是在車市爭相減價的惡劣環境之下，市場已轉其焦點向公司下半年及其後的盈利能力，相信該股走勢將為橫行或短期內仍有回調壓力。

小鵬周一（21日）先跌後回升，全日升1.6%，報62元。

摩通認為，小鵬與福士汽車屬長期合作關係，股價近期回落屬過度拋售。不過，全個車市在7月推出的折扣優惠屬紀錄新高，預計此情況延續至今年底。同時，公司對毛利率指引令市場震驚，認為這對電動車股有啟示作用，包括將在29日公布業績的蔚來 （09866） 。該行相信蔚來的毛利率也見疲軟，並且預料下半年改善空間有限。因此，該行對汽車股及電動車股維持審慎看法，並下調小鵬目標價從71元降至64元，降幅約一成。

花旗亦表示，小鵬管理層所提到兩項指引均稍遜預期，一是毛利率或於末季轉正，即意味第3季錄得毛虧，而明年下半年將推出2款新車，意味明年上半年並無新車推出。

另外，花旗提到，小鵬管理層預計G6於9月銷量可錄得明顯增長，估計整體交付量在9月23日可錄得1.5萬輛，而公司又在第4季改善G6產能，帶動整體每月銷量挑戰1至2萬輛。另外，管理層又預計整體成本可在明年底下降25%，利好明年毛利率，而經營現金流在第2季已降至淨流走10億元，預料下半年因銷量回升，而帶動經營現金流轉正。該行給予小鵬美股（美：XPEV）目標為15美元，為「沽售」評級。

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編輯：姚卓然

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