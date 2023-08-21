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【A股救市？】多家內地基金公司響應中證監號召　宣布自購旗下權益類基金

股市 16:17 2023/08/21

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【A股救市？】多家內地基金公司響應中證監號召　宣布自購旗下權益類基金

中證監上周五表示將引導公募基金管理人加大自購旗下權益類基金力度後，內地多家基金公司今相繼發公告，將出資自購旗下權益類基金。權益類基金即是投資於股票、股票型基金等權益類資產，以獲得紅利等的投資形式的基金。

不過，消息暫未令今日A股表現向好，上證綜指、深證成指、滬深300今收市均跌逾1%。

截至目前，華夏基金、匯添富基金、易方達基金、嘉實基金、中信證券 （06030） 、富國基金、廣發基金、國泰君安資管、招商證券資管、南方基金等超過10家公司宣布自購，金額由5000萬至2億元人民幣不等。其中，國泰君安資管自購金額規模2億元人民幣。

對於自購原因，多家基金公司均表示，是「基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心」，且本着與投資者風險共擔、利益共享的原則，自購基金類別主要為權益類基金。

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編輯：胡學能

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