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【燃氣股】中燃：多省實施天然氣順價政策　料今年毛差可反彈至約0.56元人幣

股市 16:01 2023/08/21

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【燃氣股】中燃：多省實施天然氣順價政策　料今年毛差可反彈至約0.56元人幣

內地今年積極推進天然氣上下游價格聯動機制，城市燃氣終端價格隨氣源採購價聯動調整。中國燃氣 （00384） 副總裁李雲濤接受本報專訪時表示，多個省市推出順價政策的速度相當快，隨天然氣定價更市場化，有助改善內地燃氣業務毛利率，預計集團今年每立方米毛差可以反彈至約0.56元（人民幣，下同）。

過去數月內地多個省市已先後發布新的居民氣價順價政策，李雲濤指，今次省市執行順價政策的速度相當快，暫時居民用戶零售天然氣價格平均調升約0.4元，相信未來一年全國便會執行新的聯動政策，有助改善燃氣業務的毛利率。

簡化銷氣程序 解決順價滯後

「現時中燃的（每立方米）毛差已逐步改善，今年4月的毛差約0.48元，6、7月的毛差已回升至0.6元，4至7年的毛差平均約0.57元，預期冬季來臨前，毛差會維持約0.6元水平。」

李雲濤指，根據最新氣價政策，未來定價將採納國際通用模式，根據各種氣源的加權平均成本釐定採購氣成本，而且要求地方政府執行配氣價格相當於資產回報率7%的指引，同時簡化銷氣程序，解決順價滯後的問題，非居民順價只要物價局批准就可以，順價頻率也要提高，非居民氣價至少每季調整一次。

【專訪全文可見此】

開市追揸沽
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相關文章：【業績│燃氣股】中燃去年純利大跌44%、末期息40仙　售氣量增長7%至逾392億立方米

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港股 燃氣股 天然氣 中國燃氣（00384）
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