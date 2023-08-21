寶翠園兩房1850萬沽　原業主硬食185萬辣稅急讓離場

二手交投持續低迷，西半山指標屋苑寶翠園驚錄蝕讓成交。近日一伙兩房單位以1,850萬元易手，帳面微蝕50萬元。不過，業主持貨不足3年，需額外支付樓價一成之額外印花稅（SSD），涉約185萬元，預計損失逾235萬元。

美聯物業楊宜貞說，寶翠園3座高層G室，實用面積755平方呎，兩房及儲物房間隔，日前以1,850萬元易手，實用呎價約24,503元。買家為同區用家，購入作換樓自用。

資料顯示，原業主於2021年10月以約1,900萬元購入上址，現帳面蝕50萬元，由於持貨未滿3年，故需繳付樓價10%之額外印花稅（SSD），涉約185萬元。

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