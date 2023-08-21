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【拯救新平台】Threads活躍用戶急跌　Meta擬今周推出網頁版

科技 16:36 2023/08/21

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被視為X（前稱Twitter）最大競爭對手的新社交應用程式Threads，雖初推出時聲勢浩大，但及後活躍使用量節節下跌，其中缺乏網頁版更是一直令用戶失望的主因。有外媒揭露，Meta亦意識到Threads的不足，料今周內推出Threads網頁版。

【得罪方丈】美教授批評Elon Musk　X賬號被禁逾2周

外媒《華爾街日報》引述消息人士指， Meta將於本周初推出Threads的網頁版，惟發布計劃仍未是最終定案，Threads網頁版是否能於今周內面世仍存有變數。

不過據Meta及Instagram的高管透露的各項Threads最新動向，可見Threads推出網頁版事在必行。其中，Meta行政總裁Mark Zuckerberg在本月初曾表示，該企正努力為Threads增添更多新功能和改善其搜索功能，並預告新功能將於「未來數周推出」。Instagram行政總裁Adam Mosseri亦透露，該企已就Threads網頁版的「內部初期版本試用了一、兩周，但在我們向所有人開放之前，還需要做一些準備工作。」

【Meta新平台】Threads將強化網頁版　推內容搜尋功能

【社交平台大戰】Threads氣勢衰退　逾半已登記用戶未再使用

責任編輯：殷凱怡

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