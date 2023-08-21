石油輸出國組織原油8月出口連續兩個月下降 油價周一上漲

油價周一（21日）上漲，沙特阿拉伯和俄羅斯的出口減少導致全球供應趨緊，抵消了高利率下對全球需求增長的擔憂。

截至香港下午1點29分，布蘭特原油價格攀升0.61美元，至每桶85.41美元；紐油原油價格為每桶81.88美元，上漲0.63美元。 WTI 9月合約將於周二（22日）到期，較為活躍的10月合約上漲0.56美元，至每桶81.22美元。

美元上周因利率可能在更長時間內持續走高而走強，中國的房地產危機加劇了市場對中國經濟增長疲軟和石油需求的擔憂，這兩種前月基準價格均打破了7周連漲的勢頭，錄得2%的周跌幅。

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荷蘭國際集團（ING）大宗商品研究主管帕特森（Warren Patterson）說：「我們仍然認為，今年剩餘時間內石油供應緊張，這表明油價仍有一定的上漲空間。」他更認為美元似乎在某種程度上得到了喘息，其能為美元提供支撐。

油價通常與美元走勢成反比，美元走弱會降低其他貨幣持有者購買石油的成本，從而刺激需求。船運追踪公司Kpler的初步數據稱，在供應方面，石油輸出國組織，包括俄羅斯在內的盟國（OPEC+）原油出口將在8月份連續第二個月下降。

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與此同時，中國作為世界第一大原油進口國，正在利用今年早些時候積累的創紀錄庫存，因為在OPEC和OPEC+削減供應後，煉油廠縮減了採購量，推動全球原油價格突破每桶80美元。

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中國海關數據顯示，7 月份，沙特阿拉伯對中國的發貨量比 6 月份下降了 31%，而俄羅斯以其折扣原油仍是亞洲最大的供應國。受強勁出口利潤的吸引，中國煉油企業在 7 月份也加大了成品油出口。

世界最大的原油公司之一Baker Hughes周五（18日）發布的報告顯示，作為未來產量的早期指標，美國正在運行的石油鑽井平台數量上周減少了5個，降至520個，為2022年3月以來的最低水平。

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記者：張瑋婷