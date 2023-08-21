【銀債2023】銀債退款優惠最高息4.75厘 長者記緊6大特色

▲ 7間大小行搶攻銀債退款167億元商機

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現時7間銀行為銀色債券提供退款優惠，涉及港元定存優惠息率，瞄準涉資逾167億元向隅資金的商機，包括中銀香港 （02388） 、集友、建行亞洲、東亞 （00023） 、信銀國際、華僑銀行及工銀亞洲，總結有6大特色，包括：

（1）最高息：以華僑銀行9個月享4.75厘年息膺高息王，而次高是信銀國際半年年息享4.68厘；第3大最高息是東亞 （00023） 3個月的4.4厘年息。

（2）最長截止期：集友168天享4.3厘年息於本周三（8月23日）到期，東亞、華僑銀行及信銀國際齊於8月底屆滿；但工銀亞洲至9月29日才結束，長者大可慢慢格價物色最啱的定存。

（3）存期最長：以信銀國際的1年享4.28厘為最長期，反觀最短是工銀亞洲38天年息享3.2厘。

（4）最易進場：工銀亞洲及東亞的起存額齊為10萬元，集友及華僑銀行享最高息的入場費皆須50萬元新錢；相反信銀國際及建行亞洲的門檻低至1萬元也受長者玩。

（5）差距最大：華僑銀行銀債退款優惠息，9個月享4.75厘年息，較老中青族也可參加的相同存期，存款50萬元享年息4.2厘，銀債退款優惠息率便高出0.55厘。信銀國際給予普羅存戶的半年期年息僅4.2厘，較長者iBond退款低0.48厘，1年期低0.38厘；東亞3個月年息則低銀債退款優惠0.25厘。

相反，工銀亞洲的定期存款更高息，當中相差最大是38天，大戶存300萬元全新資金享3.5厘，較銀債退款優惠高0.3厘，惟後者的門檻僅10萬元，而以80萬元開立38天定存也有3.35厘年息。

（6）最多選擇：以中銀香港及工銀亞洲有3大花款任揀為最多。其中工銀推出的3大銀債退款優惠為：（1）38天特惠年息享3.2厘、188天4.1厘及98天4.3厘，須存款金額 10萬元或以上；（2）憑銀債退款以整額方式認購基金產品，可享0.5%基金認購費優惠；（3）憑銀債退款兌換人民幣，可享40點子優惠，但以上優惠受條款及細則約束。

至於中銀香港則提供定期存款、投資及保險等產品作銀債退款優惠，長者須向該行查詢相關詳情。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪