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【減印花稅】耀才許繹彬籲香港減單邊印花稅　將部分交易所產品24小時交易

股市 15:37 2023/08/21

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【減印花稅】耀才許繹彬籲香港減單邊印花稅　將部分交易所產品24小時交易

本地券商耀才證券 （01428） 行政總裁許繹彬出席股東周年大會後表示，港股近兩年處於弱勢，不論是指數表現和成交額都滯後全球股市，港府卻對減印花稅的呼籲無動於衷，認為若港府憂慮「一刀切」調低稅率會大幅影響庫房收入，可考慮單邊寬減，如只在買入股票時才收取印花稅。許繹彬稱，雖然這對股市刺激有限，但有望增加「即日鮮」交投，也有利市況回暖時吸引更多環球資金。

香港和內地近期屢有討論下調股票印花稅，包括中證監上周五稱正關注市場呼籲減印花稅，但港府態度相對消極。

許繹彬指出，兩年前港府將印花稅率從0.1%增至0.13%，令高頻交易者成本更高，認為港府收入「因加得減」。目前，中國A股股票印花稅只適用於賣方，稅率為成交金額0.1%。

他亦建議，港交所 （00388） 善用現有資源，如將美股相關的ETF、窩輪牛熊證、期貨交易時間延長至24小時，與美股交易時段有更多重疊。

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編輯：麥德銘

耀才證券金融（01428） 港股 股票 印花稅 即日鮮
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