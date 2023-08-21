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【異動｜内房】融創瀉13%穿1元大關　新增多條被執行人信息、涉20億元人民幣

股市 15:29 2023/08/21

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【異動｜内房股】融創穿1元大關　料中期最多蝕160億人幣　另新增多條被執行人信息

内地房企融創中國 （01918） 料中期錄得大幅虧損，同時旗下境内子企新增多條被執行人信息。融創中國股價今早跌1%，午後沽壓加大，最新瀉12.6%，報0.97元，跌穿1元大關，創歷史新低，成交4774萬元。

融創上周五（18日）收市後發盈警，預計半年虧損介乎150億元至160億元人民幣，較去年同期蝕187.6億元人民幣有所收窄。

與此同時，内地傳媒引述企業查詢平台「天眼查」指，融創旗下融創房地產新增多條被執行人信息，被執行總金額超20億元，涉及票據追索權糾紛等，執行法院為北京市第二中級人民法院、鄭州市金水區人民法院、晉寧縣人民法院等。

「天眼查」並稱，該公司存在730餘條被執行人信息，被執行總金額超90億元，此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務）和終本案件（被執行人沒有可供執行的財產，而裁定終止本次執行程序）信息。

開市追揸沽
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記者：伍鍵文

地產 港股 融創中國（01918）
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