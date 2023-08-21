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曾淵滄：能負擔必定買私樓

名人薈萃 15:18 2023/08/21

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政府發售9,000伙居屋，收到16萬宗申請，超額近17倍。不論是申請數目，或是超額倍數，都是近5年最低的。這件事引發不少的擔憂。評論者都說申請的人少了，是因為不看好將來樓價走勢，也有人說近日長實（01113）推出的親海駅II開價很低，已接近居屋價。

居屋數量愈來愈多

是的，居屋申請數量的確與當時的樓價掛鈎，2019年是樓價高峰期，中原城市領先指數創歷史高位。因此，當年申請的居屋宗數達30萬。很可惜，近30萬宗的申請人都看錯市了，樓價在2019年見頂。之後就輾轉下跌至今。股神的名言：「別人貪婪時恐懼。」的確無錯。不但可以應用於股市預測，也可以用於樓市。現在，申請居屋的宗數是過去5年最低的，是不是也預示目前的樓價也是最低的。有見底的條件，股神上述名言的下一句是「別人恐懼時貪婪。」

申請居屋的宗數，除了受當時樓價影響，另一個重要的趨勢是可供申請的居屋數量愈來愈多。這是上一任特首林鄭月娥的決定，她要學新加坡為香港人提供更多優質居屋，以紓緩樓價高的問題。

去年，一些居屋的定價是市價的五折。而今年推出的居屋，折扣率較去年少，是六五折。因此，也有人覺得定價高了、貴了。折扣率少了也一定會影響申請的宗數。過去，林鄭月娥把居屋訂價降低，現在特首李家超似乎仍然未為居屋的定價發出公開的指示。

林鄭月娥開始準備增加居屋供應，她任內指示興建的居屋，現在已有收成，可推出發售。數量已是5年前的兩倍有餘。居屋的數量愈多，人們愈覺得不必急着申請，不妨等自己心目中的好地點，推出居屋時才申請。增加居屋供應也同樣是李家超的施政計劃。將來，申請居屋相信會愈來愈容易。

投資角度居屋遜色

「白居二」也是居屋供應的另一項重要措施，過去，居屋業主要先補地價才能將居屋出售。補地價需要的錢不少，不是每個居屋業主有能力做得到。因此，二手居屋也很有限。如今，多了「白居二」的供應，供應大大增加了。如今，居屋業主不必拿錢出來補地價，也可通過「白居二」政策出售居屋套現，自己升格入住私宅。

將來，如果香港的居屋供應持續大幅增加，超額的比例下降，抽中新居屋的機會愈來愈高。那麼，「白居二」的比例也會下降，從投資的角度看，買私宅轉為二手出售時，獲利的比例也高於居屋。因此，從投資的角度來看，買得起私宅還是應該買私宅。還有，居屋會愈建愈多，私人地產商為了與居屋競爭，私宅會愈建愈豪，讓買家覺得物有所值。那時候，住私宅、住居屋、住公屋也逐漸出現3個不同的身份象徵，私宅樓價長期的升幅也一定高於居屋。

節錄自第826期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

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撰文 : 曾淵滄

欄名 : 置業安居

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