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【大行報告】高盛：下半年繼續受惠資本支出上升 上調中興通訊目標價至29元

股樓投資 18:04 2023/08/21

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高盛表示，踏入下半年，中興通訊（00763）將會繼續受惠於資本支出的上升，尤其在計算基礎設施方面，並保持在電信客戶服務器及儲存領域的領先地位。該行維持對其「中性」評級，並將2023至2025年純利預測上調4%至14%，目標價亦由27.8元上調至29元。

 

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

 

該行稱，公司次季收入同比跌1%，低於該行預期的6%，主要因企業及客戶銷售增長較預期弱。毛利率持續強勁，按年增6個百分點至42%，高於該行預期3個百分點；基於非營運收益及稅率較低，次季純利同比升20%，高於該行預期16%。該行認為,即使次季面對宏觀挑戰，中興仍能有效控製成本及在電信板塊擴大終端產品銷售。



 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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記者：鄭昊彤

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銷售 純利 中興通訊（00763） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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