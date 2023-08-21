【本地經濟】增速連跌三個月 本地7月CPI按年增1.8%

本地7月份消費物價指數（CPI）按年上升1.8%，略低於6月的1.9%升幅，並自今年5月起連跌3個月。基本通脹率為1.6%，亦較6月份的1.7%升幅略低。政府發言人表示，7月份基本消費物價通脹維持在溫和水平，電力價格按年繼續急升，但速度比今年初已有顯著放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。



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在各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒上升18.4%、電力、燃氣及水上升9.9%、衣履上升6.6%、外出用膳及外賣上升3.7%、雜項服務上升2.4%、交通上升2.1%、雜項物品上升2.0%，以及住屋上升0.7%；另一方面，耐用物品和基本食品則分別下跌3.3%及0.5%。





政府發言人指，整體而言通脹在短期內應會持續溫和，外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。

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記者：鄭昊彤