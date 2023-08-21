  • 31°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地經濟】增速連跌三個月 本地7月CPI按年增1.8%

股樓投資 17:11 2023/08/21

分享：

分享：

本地7月份消費物價指數（CPI）按年上升1.8%，略低於6月的1.9%升幅，並自今年5月起連跌3個月。基本通脹率為1.6%，亦較6月份的1.7%升幅略低。政府發言人表示，7月份基本消費物價通脹維持在溫和水平，電力價格按年繼續急升，但速度比今年初已有顯著放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。
 

 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

在各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒上升18.4%、電力、燃氣及水上升9.9%、衣履上升6.6%、外出用膳及外賣上升3.7%、雜項服務上升2.4%、交通上升2.1%、雜項物品上升2.0%，以及住屋上升0.7%；另一方面，耐用物品和基本食品則分別下跌3.3%及0.5%。


政府發言人指，整體而言通脹在短期內應會持續溫和，外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但短期內料會大致維持溫和。

 

 

 

 

【同場加映】【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【同場加映】【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 香港 綜合消費物價指數 CPI 產品 中國 買入 目標價 港股 大行報告

上一篇文章

親海駅兩期暫吸金53.6億　部署推二期複式特色單位應市

下一篇文章

【職場熱話】30歲男為供樓、生仔打兩份工 網民：年輕時用命換錢 到老時用錢換命
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

薄扶林豪宅盤命名MOUNT POKFULAM　宏安：設軍事級保安系統
薄扶林豪宅盤命名MOUNT POKFULAM　宏安：設軍事級保安系統
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【大行報告】 摩通：友邦業務重返增長軌道 股價被過度拋售
【大行報告】 摩通：友邦業務重返增長軌道 股價被過度拋售
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
平均60組客搶一單位　親海駅II截收逾3.8萬認購成票王　明日開售　
平均60組客搶一單位　親海駅II截收逾3.8萬認購成票王　明日開售　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款