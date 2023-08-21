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【大行報告】里昂：未見第三季復甦跡象 削潤啤目標價至54元兼降評級

股樓投資 16:10 2023/08/21

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里昂表示，華潤啤酒（00291）上半年毛利率增長2.9個百分點有驚喜，但目前為止仍未見到潤啤第三季銷量或平均售價出現復甦的跡象。該行將其目標價由77元下調至54元，主要是由於啤酒業務放緩，並將評級從「買入」降至「跑贏大市」。潤啤周一（21日）收報45.05元，跌2.1%。

 

 

 

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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該行指出，潤啤上半年啤酒收入按年增長9%，低於雙位數增長的年度目標。雖然收購金沙酒業將有助潤啤今年收入增長達到10%，且有利於盈利表現，不過渠道去庫存化仍存在不確定性。

 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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