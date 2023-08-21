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【一時佳話@iM網欄】水清無魚，下一句是？

名人薈萃 15:09 2023/08/21

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最近一位經理為有更好的發展，轉會加盟筆者團隊。合作了一段時間後，筆者發覺他朋友多，人緣好，適應力強，很快便融入團隊。但就是可惜，他還未成功增員。
有次，筆者跟他討論他手上幾位增員對象時，他便逐一點評他們的優缺點。分析準確無誤，當說到對象的優點時，他洋洋得意，說得缺點時便面帶憂心。筆者聽罷後，應該已找到問題所在，於是跟他分享這故事：
楚王宴會放淫賊
春秋時，有次楚王大宴群臣、文武百官、寵姬愛妃全部出席。席間載歌載舞，美酒佳肴，飲至黃昏，還意猶未盡。於是楚王命人點蠟燭照明，繼續直落狂歡，還特別叫兩位寵妃許姬和麥姬，輪流向眾人敬酒。
忽然一陣怪風，吹熄了所有蠟燭，整個宴會廳漆黑一片，席上一位官員竟然乘機揩油，摸了許姬的手。許姬一驚，立刻甩手扯斷了該官員的帽帶，並氣匆匆回座向楚王投訴：「剛才有人乘機調戲我，我已扯斷了他的帽帶，大王只要命人點灯，看看誰沒有戴帽，便知道誰是淫賊。」
楚王聽罷後，大聲道：「原來漆黑中飲酒另有一番風味，讓灯熄著，寡人今晚務必與諸卿同醉。來！大家都把帽子除下來痛飲！」於是眾人全部除掉帽子，酒過三巡後，楚王再找一個理由命人點灯，當然全場也沒有人戴帽子，也找不到誰是淫賊。
散席回宮後，楚王當然免不了被許姬埋怨。楚王笑說：「此次宴會，目的在狂歡，酒後失態，乃常有之事，若要追究，豈非大煞風景，違背了宴會原意。」
後來楚王伐鄭國，有一猛將獨率數百人，過關斬將，直逼鄭國首都，獲得大勝。這位將軍後來自首以功抵過，他就是當年揩許姬油的人。
處世精明 對人厚道
相信大部份讀者也聽過「水清則無魚」，意思是水太清便沒有微生物，那便沒有食物供魚兒吃。那下一句是甚麼呢？就是「人至察則無徒」，大意是人若太精明，太明察秋毫，便沒有門徒。
筆者第一次聽這句話時猶如當棍棒喝，因為筆者在保險業是由低做起，涉獵很多不同工作，兼之團隊的前輩們經常把「細節決定成敗」掛在嘴邊，不斷指出筆者各項工作的疏漏，筆者也因此獲益，成長起來。
當筆者成為領導後，初時也有樣學樣教新同事。雖然新同事們也從筆者的意見中獲益，但卻輸掉了信心，覺得跟筆者工作很沒有意思，紛紛辭職。
除此之外，文首那位經理則因自己太有知人之明，害得他把所有對象看成雞肋，因此裹足不前，出手有所保留，那又如何有成績呢？人無完人，作為領導是要用人之長，而非用人之短，令到跟從我們的人無趣。
上面兩個情況充分體現了「人至察則無徒」這句話的精要。表面上看，精明比糊塗強多了，但真正的精明，是「處世精明，對人厚道」，就像楚王般找大放小，這樣才能令人心悅誠服。

本文節錄至813期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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