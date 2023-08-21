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【碧桂園2007】碧桂園午後一度倒跌　據報部份債權人要求全額償付下月初到期境內債

股市 14:59 2023/08/21

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【碧桂園2007】碧桂園午後一度倒跌　據報部份債權人要求全額償付下月到期境內債

碧桂園 （02007） 將於8月23日至25日召開債權人會議。據《彭博》指，碧桂園部份債券持有人要求全額償付下月初到期的境內債。不過，上周有內媒指，碧桂園提議把9月2日到期的境內債「16碧園05」展期三年。

碧桂園周一（21日）開市反彈6.6%，報0.81元，午後升幅回落並一度倒跌，曾跌1.3%低見0.75元，現無升跌，報0.76元。

彭博表示，看到碧桂園向上海證券交易所提交的文件，這些債券持有人共持有這個5.65%票據的金額佔該債券39億元人民幣存續待償本金的10.5%，可是，文件未有透露債券持有人的其他細節。

另外，碧桂園還在同一份文件中敲定了9月4日到期債券展期計劃的細節。

碧桂園並未立即回應消息。

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編輯：姚卓然

港股 債券 上海證券交易所 碧桂園（02007）
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