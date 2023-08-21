香港潮州商會 2023年慶祝香港回歸26周年暨 潮青30周年活動系列 「黃大仙潮州文化節」

本會於2023年8月19日假黃大仙廣場舉行2023年慶祝香港回歸26周年暨 潮青30周年活動系列「黃大仙潮州文化節」，近千名市民參與活動，場面熱鬧。商務及經濟發展局副局長陳百里博士，太平紳士、黃大仙民政事務專員黃智華先生及青年委員會主任陳楚冠先生等任主禮嘉賓。是次活動精心安排加入不少潮汕非遺文化元素，適逄盂蘭勝會(中元節)，文化節設有潮汕地區獨有的搶孤競賽。除此之外，著名的佳寧娜更即場開設潮州菜之潮式月餅製作教學、潮州工夫茶品茶教學及月糕製作教學。潮汕特產專門店 - 金唐爺爺，以傳統料理製成冷凍食品。同場亦設有燈謎、 鐵枝木偶，以及過百款懷舊美食、工藝表演及小食攤位，以弘揚潮人精神，推廣潮州文化。

▲ 主禮嘉賓商務及經濟發展局副局長陳百里博士，太平紳士致辭。

陳百里表示感謝主辦方香港潮州商會舉辦是次活動讓香港市民，特別是黃大仙的街坊可以感受潮汕文化、品嚐潮州美食 。香港作為一個中西文化中心，透過不同渠道推廣相關文化。此外，自己與商會認識多年，知悉會中有很多成功的企業家，對香港經濟有很大貢獻。陳表示欣賞及敬意，認為是愛國、愛港、愛鄉的典範。感謝大家致力貢獻香港、推動香港經濟社會發展。最後祝願活動可以完滿結束，市民身體健康、工作順利。

▲ 主禮嘉賓黃大仙民政事務專員黃智華先生，太平紳士致辭。

黃智華先生提到自己是潮州人，所以每次參加香港潮州商會舉辦的活動時，都有回到家的感覺。黃大仙潮州文化節把潮汕人的喜好及文化跟大家分享，與民同樂。香港潮州商會在過去100年，為我們福利，提升生活水平。同時亦講到政府推出多幾百項，提升青年參政、與政、論政。

▲ 主禮嘉賓香港潮州商會青年委員會主任陳楚冠先生致辭

潮州文化節重頭戲是搶孤競賽。搶孤儀式是孝孤活動的一種，宣揚中國傳統孝道、慈愛的文化。此次搶孤競賽共有不同團體和學校共9對45人參與，希望透過搶孤競賽，吸引更多關注，讓公眾進一步了解潮州傳統文化的內涵和意義。香港潮州商會定會一如既往，敦睦鄉誼，謀求潮港共同薘勃發展，並繼續與特區政府保持緊密合作，攜手建設更繁榮、更美好的香港。

▲ 主禮嘉賓黃智華先生、馬鴻銘先生、陳百里博士及陳楚冠先生 (左至右) 為黃大仙潮州文化節揭開序幕。

▲ 陳局長和黃專員與馬會長及陳主任一同到佳寧娜攤位製作月餅

搶孤比賽花絮



▲ 現場比賽激烈

▲ 比賽優勝隊伍大合照 - 總冠軍香港潮州商會-兄弟隊(中)亞軍潮公青委(右)季軍潮青促進工商隊(左)

現場其他潮州文化攤位

潮州工夫茶

潮州人飲茶不是為茶，而是為聚。體驗潮州人“茶薄人情厚”的茶文化。

潮州月糕

潮州中秋除了吃月餅，還吃月糕。白色圓圓的，像個月亮。材料都是熟的，可以即做即食。

潮州燈謎

燈謎不同謎語，純文字遊戲，中國才有。潮州燈謎玩法獨特，著重同樂，是國家非遺。



(特約)