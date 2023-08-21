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【白噪音之死】白噪音Podcast創作者月賺14萬　Spotify疑不甘支出大　考慮刪除白噪音內容

科技 14:37 2023/08/21

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許多人都會利用如雨聲、浪濤聲、風扇聲等白噪音來幫助睡眠，亦使串流音樂巨頭Spotify上的白噪音Podcast大受歡迎。然而有外媒揭露，由於Spotify每年需為此向白噪音內容提供者，支付巨額廣告分紅，故有意刪除Spotify上的白噪音內容，並禁止日後再上載相關內容。

【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具

外媒《彭博社》日前引述一份內部文件指，在Spotify演算法的自動推送下，截至今年1月份，該平台上的白噪音和環境Podcast的每日收聽時長，高達300萬小時。部分創作者更靠其重複播放海浪拍擊聲或鳥叫聲的白噪音Podcast，並通過Spotify在節目中投放的廣告，每月賺取至少18,000美元（約14萬港元）。

該報道又指，Spotify考慮將這些Podcast內容刪除，並禁止未來上傳。同時將觀眾重定向到對Spotify更具經濟效益的類似節目，有助使其年度毛利潤增加3,500萬歐元（約2.9億港元）。

雖然Spotify發言人已通過電郵件回覆相關查詢，並稱：「相關提案並未實現，我們的平台將繼續提供白噪音Podcast。」但有白噪音Podcast創作者表示，其上載至Spotify的內容在今年內曾兩度「無故消失」。相關情況分別持續了大約三周及10日，導致其每天平均損失2至5萬次下載。該創作者更指，盡管相關內容已重新上載至平台上，但仍無助他們挽回已失去的觀眾。

【蘋果音樂】Apple Music增「Discovery Station」功能　藉演算法向用戶推薦歌曲

【串流音樂】Spotify上調多地Premium月費　香港加$10

責任編輯：殷凱怡

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