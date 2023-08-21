▲ 【航空恢復】香港國際機場7月客運量增15% 回復至疫前6成水平

香港機管局公布7月航空交通數據。期内，香港國際機場共接待逾380萬人次旅客，按月上升14.9%，相當於日均客運量逾12萬人次，回復至疫情前水平的60%。7月飛機起降量及貨運量分別按月增加7.4%及1.7%，至2.4萬架次及36.1萬公噸。

與去年7月比較，客運量及飛機起降量分別錄得八倍及一倍增長。隨着客運量持續穩定復甦，所有類別旅客的人數按年大幅上升，當中往來東南亞、中國內地及日本的旅客量錄得最顯著升幅。

貨運方面，7月貨運量按年增長3.8%，其中以出口貨運量錄得最明顯升幅，按年增加12.6%，往來北美、中東及歐洲主要貿易地區的貨運量顯著上升。

今年首七個月，機場客運量按年升逾15倍至2,040萬人次；飛機起降量按年增加94%至14.28萬架次；貨運量則按年跌4.2%至240萬公噸。

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記者：伍鍵文