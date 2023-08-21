【業績速報】中海物業上半年多賺39%至7.26億 中期息升37.5% 每股派5.5仙

中海物業（02669）公布，截至6月底止，上半年純利7.26億港元，按年增長39.2%；總收益71.6億元，增長23.2%；派發中期息每股5.5仙，按年增加37.5%。

中海物業周一（21日）股價逆市上升，截至下午3時，報8.37元，升1.5%，成交額6,600萬元。

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目前集團在管物業項目1,818個，服務面積接近3.6億平方米。截至6月底止，物業管理服務收益較去年同期增加17.7%至51.6億元，增幅主要來自於包幹制合同中在管面積的上升。

住戶子增值服務分部收益增加56.9%至7.1億元，至於非住戶增值服務子分部收益增加39.3%至12.1億元。停車位買賣業務持續去化，期內合理把控銷售節奏，出售車位898個，庫存下降，收益8,300萬元。

財務狀況方面，截至6月底止，集團流動資產淨值為34.7億元，銀行結餘及現金為42.6億元。

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記者：李兆明