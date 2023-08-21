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特朗普拒赴共和黨首場初選辯論「大家都知我係邊個」

環球政治 14:30 2023/08/21

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美國前總統特朗普（Donald Trump）已宣布角逐2024年總統大選，他周日（20日）於社交平台聲稱由於「大家都知我係邊個」，他不會出席共和黨本周舉行的首場總統初選辯論。

【俄烏戰爭】荷蘭丹麥承諾 多達61架F-16戰機供烏 【下一頁】

特朗普於自家社交平台Truth Social上發文表示：

大家都知道我係邊個，以及我做總統期間有幾成功，所以我唔會參加辯論。

共和黨全國委員會要求所有參選人簽署文件，承諾不論是否勝出都會支持共和黨最終提名人，有指特朗普拒絕簽署文件。

美媒周末更有報道指，特朗普決定會接受霍士新聞（Fox News）前王牌主播卡爾森（Tucker Carlson）專訪，而不會參加周三（23日）舉行的首場辯論。

新加坡推400億助中老年退休 李顯龍調整組屋政策 【下一頁】

有指特朗普拒絕出席辯論的主要目的，是為削弱其餘共和黨總統參選人的關注度，及就有份主辦辯論的霍士新聞近期報道表達不滿。

特朗普自參選總統以來不時公開抨擊霍士新聞，部分原因是霍士新聞對同樣宣布參選的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）作正面評價。

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責任編輯：鄭錦玲

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