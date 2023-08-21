【為電動車設想】Google更新Android Auto功能　不再置頂油站位置

當汽車即將無油，車主可以通過其導航的快速設定，得悉其附近的油站資訊，無疑是貼心的功能。但對電動車車主而言，相關的功能則頗為無用。相信Google亦注意到這一點，並正改善其為電動車車主提供的導航服務，包括在Android Auto的新更新中，快速訪問充電站資料，而非加油站。

【電動跑車】林寶堅尼首款全電動超級跑車 料於蒙特利汽車周亮相

據德國關注Android動向的博客SmartDroid報道，Google專為汽車而計的Android Auto於19日推出更新，並為電動車提供更合適的搜索設定。其中包括在地圖搜索類別中，不再將「油站」選項置頂，取而代之的則是「充電站」選項。

此外，據Google發言人Pearl Xu回覆外媒《The Verge》時指，為了幫助人們在導航時獲得最相關的資訊，自去年該企已為電動車車主，增加在Android Auto版Google地圖上顯示充電站的捷徑功能，而不再提供油站捷徑功能。

她又列出是次更新後，Android Auto上以電動車為中心的功能，包括附近充電站充電端口的實時可用數量、充電速度過濾器、插頭類型過濾器、可在行程中將充電站設為中途站、及搜索設有充電站的商店。

【Tesla漏洞】研究員破解Tesla車載娛樂系統 免費解鎖付費功能

【強強聯手】意大利汽車製造商Stellantis擬夥三星SDI 建新廠生產EV電池

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。