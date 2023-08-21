  • 32°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【為電動車設想】Google更新Android Auto功能　不再置頂油站位置

科技 13:18 2023/08/21

分享：

分享：

當汽車即將無油，車主可以通過其導航的快速設定，得悉其附近的油站資訊，無疑是貼心的功能。但對電動車車主而言，相關的功能則頗為無用。相信Google亦注意到這一點，並正改善其為電動車車主提供的導航服務，包括在Android Auto的新更新中，快速訪問充電站資料，而非加油站。

【電動跑車】林寶堅尼首款全電動超級跑車　料於蒙特利汽車周亮相

據德國關注Android動向的博客SmartDroid報道，Google專為汽車而計的Android Auto於19日推出更新，並為電動車提供更合適的搜索設定。其中包括在地圖搜索類別中，不再將「油站」選項置頂，取而代之的則是「充電站」選項。

此外，據Google發言人Pearl Xu回覆外媒《The Verge》時指，為了幫助人們在導航時獲得最相關的資訊，自去年該企已為電動車車主，增加在Android Auto版Google地圖上顯示充電站的捷徑功能，而不再提供油站捷徑功能。

她又列出是次更新後，Android Auto上以電動車為中心的功能，包括附近充電站充電端口的實時可用數量、充電速度過濾器、插頭類型過濾器、可在行程中將充電站設為中途站、及搜索設有充電站的商店。

【Tesla漏洞】研究員破解Tesla車載娛樂系統　免費解鎖付費功能

【強強聯手】意大利汽車製造商Stellantis擬夥三星SDI　建新廠生產EV電池

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】IKEA 抓緊疫後機遇 加快進軍民生區　美食+可持續發展概念誘客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
2023/08/18
【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」　提供免費生成編程代碼服務
2023/08/18
【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」　提供免費生成編程代碼服務
【相機王者】EISA年度攝影器材大獎得獎名單出爐　Nikon蟬聯「年度最佳相機」
2023/08/18
【相機王者】EISA年度攝影器材大獎得獎名單出爐　Nikon蟬聯「年度最佳相機」
【機迷熱話】音速小子與Angry Bird成同門兄弟？　SEGA宣布完成收購Rovio
今日
【機迷熱話】音速小子與Angry Bird成同門兄弟？　SEGA宣布完成收購Rovio

你可能感興趣

【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
16:19 2023/08/18
【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」　提供免費生成編程代碼服務
17:12 2023/08/18
【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」　提供免費生成編程代碼服務
【相機王者】EISA年度攝影器材大獎得獎名單出爐　Nikon蟬聯「年度最佳相機」
18:04 2023/08/18
【相機王者】EISA年度攝影器材大獎得獎名單出爐　Nikon蟬聯「年度最佳相機」
汽車 科技產品 移動裝置 手機Apps 人工智能 電動車 導航 Google Android

上一篇文章

【白噪音之死】白噪音Podcast創作者月賺14萬　Spotify疑不甘支出大　考慮刪除白噪音內容

下一篇文章

【機迷熱話】音速小子與Angry Bird成同門兄弟？　SEGA宣布完成收購Rovio
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款