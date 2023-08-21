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【美股焦點】花旗據報擬將機構客戶集團分拆為3個業務部門

股市 13:23 2023/08/21

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花旗集團（美：C）行政總裁范潔恩（Jane Fraser）據報正考慮分拆該行最大部門—機構客戶集團（Institutional Clients Group， 下稱ICG）的計劃。外媒報道指，該計劃將把ICG拆分為3個主要業務部門：投資與企業銀行、全球市場，以及交易服務。新分拆出來的部門將由現任負責人管理，他們將直接向范潔恩匯報。花旗拒絕置評。

外媒指，有關分拆行動的內部討論，是該行本月宣布機構客戶業務行政總裁Paco Ybarra將明年中離任消息之後出現。報道亦引述熟悉分拆提議的人士指，該行未作出最終決定，該分拆計劃只是正在考慮的若干方案之一。

ICG貢獻75%稅後持續經營盈利

花旗今年第2季業績顯示，扣除利息支出的ICG在季內收入達104億美元，約佔扣除利息支出的該行整體收入約54%；個人銀行及財富管理季內收入佔比33%，傳統特許經營業務（Legacy Franchises）佔比約10%。至於該行稅後持續經營盈利在第2季錄得29.5億美元，來自ICG的佔去當中22.2億美元，即貢獻盈利達75%，個人銀行及財富管理僅貢獻16%稅後持續經營盈利。

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