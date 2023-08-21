新加坡推400億助中老年退休 李顯龍調整組屋政策

新加坡總理李顯龍周日（20日）晚出席國慶群眾大會，披露「共同前進配套」的細節，動用70億新加坡元（約404億港元）助中老年人士退休。另外，李顯龍也宣布會調整組屋政策，按地段為新落成組屋項目分類。

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新加坡的「共同前進配套」（Majulah Package）耗資70億元，旨在滿足今年達50歲或以上的中老年人的退休需求，料有140萬國民受惠。

政府將按中老年人的個人收入及中央公積金（CPF）儲蓄來分級，為仍工作的中低收入人士提供公積金花紅，每年高達1,000元（約5,770港元）。

如果中老年人的公積金餘額未達到基本退休金額，可獲政府單次發放高達1,500新加坡元（約8,660港元）的的退休儲蓄花紅，就業或無業者同樣受惠。

政府亦會加強樂齡補貼等現有計劃，將於明年公布詳情。

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李顯龍也宣布會調整組屋政策，按地段將所有新組屋項目分為標準地段組屋（Standard projects）、優選地段組屋（Plus projects）和黃金地段組屋（Prime projects）。

標準地段組屋遍布新加坡各地，繼續沿用五年最低入住期（MOP），轉售對象不設收入上限，而未來大多數項目仍為標準地段組屋。

優選地段組屋所處地段較優越，可獲較標準地段組屋更高的補貼額，不過設轉售對象收入上限，最低入住期增至10年。

黃金地段組屋位於新加坡最核心地區，提供最多補貼及最多限制。例如業主不得出租整間組屋，轉售對象需符合所有購買組屋的條件。

另外，年滿35歲的單身人士要購入組屋，現時只能購入非成熟區的兩房式靈活單位。但由於政府調整組屋分類政策，他們將可購買所有新組屋項目的兩房式靈活單位。

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責任編輯：鄭錦玲