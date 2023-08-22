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解構科指近期強勢表現

股市 11:00 2023/08/22

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恒⽣科技指數在7月表現亮麗，上漲了16.3%。這是指數自2020年7月底推出以來，第二個單月表現最好的月份。自推出以來，恒⽣科技指數已有25個交易所買賣產品（ETPs）追蹤其表現，並成為恒指公司最多ETPs追蹤的指數，總管理資產總額 （AUM）為136億美元。

恒⽣科技指數由30間在香港上市最大市值的科技相關企業組成，其中佔比最多的企業是平台經濟和新能源汽車，分別佔64.1%及14.2%。這兩個板塊於近期都迎來一些正面催化劑，因而帶動指數錄得不錯的回報。

7月初，中證監對阿里巴巴旗下螞蟻集團罰款71.23億元人民幣，並表示對平台企業金融業務轉為「常態化」監管，市場認為此舉標誌著當局對平台經濟整改告一段落。加上，阿里巴巴剛公佈的業績優於市場預期，其中更首次單獨披露六大業務集團業績，讓投資者更了解變革後的情況，因而提振整個行業情緒。同時，京東亦將分拆旗下子公司上市，以此釋放更多價值。國策方面，發改委於7月12日發出新聞稿，稱讚騰訊、阿里巴巴和美團等三間企業在晶片、自動駕駛及新能源領域的投資，並強調要支持平台企業引領發展和提高國際競爭力。再者，國務院在7月20日推出了31條支持民營經濟的舉措，這顯示中國內地政府正注重改善民營企業的營商環境，有助提升市場對平台經濟的信心。

除了平台經濟企業復甦在望之外，新能源車板塊亦是恒⽣科技指數一大主要增長動力。在7月底，大眾汽車公佈，斥資約7億美元入股小鵬汽車約4.99%股權。交易完成後，將有利大眾汽車集團和小鵬汽車在研發、創新及採購的合作和發展。另外，蔚來汽車早前亦獲阿布達比政府旗下的CYVN Holdings 簽署股權認購協議，向蔚來汽車投資7.385億美元，顯示阿布達比政府對中國新能源汽車行業及蔚來汽車的信心表現。此舉有助中資電動車拓展海外市場，從而觸發行業估值重估。另外，發改委在7月31日亦推出了20條措施恢復和擴大消費，受惠行業包括新能源汽車行業，亦為股價帶來支持。

隨著平台經濟整改符合監管，以及上述新能源車企獲海外企業青睞，為恒⽣科技指數帶來新動力。話雖如此，投資者需留意增長型股票一般會較為波動，故風險亦相對較高，宜分散投資。

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【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

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